В Шотландии посмертно помилуют сожженных за колдовство женщин

14:15
Фото: depositphotos/natanaelginting
Группа активистов "Ведьмы Шотландии" добилась пересмотра дел тысяч людей, преимущественно женщин и девочек, которых много лет назад обвинили в колдовстве и сожгли. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Петицию по данному вопросу в 2020 году запустили активистки Клэр Митчелл КК и Зои Вендитоцци. В своем обращении они потребовали, чтобы власти посмертно помиловали невинно казненных, а также увековечили память погибших.
Законопроект, посмертно реабилитирующий умерших, может быть принят летом 2022 года. Представитель Шотландской национальной партии Натали Дон отметила, что считает решение исправить злодеяния прошлого правильным.
В октябре 2021 года в Волгоградской области произошел инцидент с мужчиной, который поджег свою подругу. Действия он объяснил тем, что увидел в ней ведьму.
Как менялся образ ведьмы от Средневековья до наших дней
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