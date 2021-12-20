В Шотландии посмертно помилуют сожженных за колдовство женщин

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Группа активистов "Ведьмы Шотландии" добилась пересмотра дел тысяч людей, преимущественно женщин и девочек, которых много лет назад обвинили в колдовстве и сожгли. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Петицию по данному вопросу в 2020 году запустили активистки Клэр Митчелл КК и Зои Вендитоцци. В своем обращении они потребовали, чтобы власти посмертно помиловали невинно казненных, а также увековечили память погибших.

Законопроект, посмертно реабилитирующий умерших, может быть принят летом 2022 года. Представитель Шотландской национальной партии Натали Дон отметила, что считает решение исправить злодеяния прошлого правильным.

В октябре 2021 года в Волгоградской области произошел инцидент с мужчиной, который поджег свою подругу. Действия он объяснил тем, что увидел в ней ведьму.