Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью

Стоит городу простоять пару сотен лет – и его уже заселяют не только простые люди, но и разные призраки и фантомы. Недосказанности, тайны и человеческая фантазия творят чудеса и "воскрешают" всех, кого не лень. У Москвы таких историй, как известно, невероятное множество – и это не только сказки Дома на набережной или басни о машине Берии. Вместе со специалистами международного туристического метапоиска momondo.ru рассказываем несколько малоизвестных, но интересных страшилок города.

Дом Игумнова

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Яркий каменный особняк в псевдорусском стиле поднимает настроение всем, кто проходит или проезжает мимо по Якиманке. Сложный силуэт, кирпичная кладка (кирпич, кстати, голландский), богатые изразцы – весь дом пышет богатством, и кажется, что его жители всегда были счастливы. Но городские легенды говорят об обратном.

Особняк до сих пор называют Домом Игумнова. Купец Игумнов жил в XIX веке, это был очень богатый человек родом из Ярославля. Возжелав покорить столицу, он решил построить себе в ней выдающееся жилище – тогда и началась запутанная и несчастливая история здания. Во время строительства ни сам заказчик, ни молодой, но уже известный архитектор Николай Поздеев не стеснялись в выборе дорогих материалов и использовании пышных декоративных элементов. Но когда шедевр был построен, свет столицы, в том числе именитые архитекторы, не оценили дворец по достоинству. Существует мнение, что Игумнова просто не хотели принимать в Москве за своего – возможно, эти "доброжелатели" и стали авторами легенд, связанных с его домом.

Говорят, после реакции окружающих Игумнов отказался платить Поздееву всю оговоренную сумму.

А архитектор испугался долгов и покончил жизнь самоубийством, перед этим прокляв дом. Достаточно долгое время особняк пустовал, а потом, по слухам, Игумнов заселил сюда свою любовницу. Согласно мистической истории, купец убил ее от ревности в этом же доме и замуровал тело в стену. А ее призрак в белых одеждах иногда встречается ночью в пустынных залах.

Дом 12 Лефортовского переулка

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой кирпичный дом в переулках Бауманской едва ли привлечет ваше внимание, если вы не направляетесь в клуб "Швайн" или отделение полиции. Это дореволюционное здание некогда тоже принадлежало купцу, но мистическая история связана на этот раз не с владельцем, а со съемщиком.

Согласно студенческой легенде, два века назад здесь жил и работал цирюльник со своей прекрасной женой. Брак их был бы счастливым, если бы не безотчетная ревность мастера. Была ли на то причина, история умалчивает, но однажды цирюльник не сдержал своей ярости и зарезал жену опасной бритвой. Спустя время в доме обустроили чертежные для студентов, и дипломники, засидевшиеся за работой, рассказывали жуткие вещи. Якобы за минуту до полуночи они слышали звук приближающихся шагов и видели из дверных щелей, как в коридоре загорался неестественно яркий свет. Кто-то рассказывал о призраке в обличии женщины...

Оказывается, демоны-парикмахеры водятся не только на Флит-стрит!

Никулинская улица

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Призраки прекрасных женщин встречаются и вдали от центральных кварталов столицы. Так, некоторые автомобилисты сталкивались с паранормальным на Никулинской улице. Многие высказывают мнение, что здесь чаще, чем на соседних улицах, случаются ДТП.

Водители рассказывали, что проезжая вечером по улице, слышали колыбельную, которую напевал, убаюкивая, нежный женский голос. Другие в окне вместо серых индустриальных улиц видели зеленый сад, где стоит молодая девушка с младенцем на руках. Все подобные истории связывают с несчастным случаем, который произошел на этом месте в начале XX века. Когда этот район еще не принадлежал Москве, а был деревней Никулино, здесь погибла крестьянка Серафима со своим маленьким ребенком – их сбила проезжающая мимо телега.

Согласно мистификаторам, дух Серафимы никак не может успокоиться и пытается отомстить тем, кто не внимателен за рулем. Впрочем, есть сведения, что и до этого происшествия на том же самом месте часто происходили грустные вещи – то конь всадника сбросит, то столкнутся две повозки. Так что может "несчастливость" улицы уходит корнями совсем в другую историю.

Боровицкий холм

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мрачные, таинственные и неожиданные истории есть даже у самых знаменитых мест. Там, где сейчас стоит Московский Кремль, страсти кипели задолго до его строительства и даже задолго до появления здесь царских династий. Ведь Боровицкий холм в языческие времена именовался Ведьминой горой.

На Ведьминой горе располагалось капище – место, где устанавливались идолы язычества. Здесь жрецы призывали духи умерших, чтобы те помогали противостоять врагам. Здесь же этих жрецов и хоронили. А еще на склоне располагался важнейший и мощнейший языческий артефакт – камень Велеса, второго по могуществу бога после Перуна. Согласно слухам, камень сохранился до сих пор и находится в стенах Кремля.

Позднее на этой территории также располагались кладбища, а потом под Кремлем – и под кладбищами тоже – начали прокладывать и расширять подземные ходы и тоннели. Эзотерики утверждают: развитие событий привело к тому, что на этом месте открылся портал в другой мир, и души умерших стали наведываться в эти места без всяких приглашений. По одной из версий, именно не дающие покоя призраки стали последней каплей в решении Петра I перенести столицу. А вернуть правительство в Москву якобы удалось только после того, как на территории Кремля по повелению Екатерины Великой был построен мощнейший оберег – Сенатский дворец. Его план заключает в себе символы (колдовские и масонские), которые помогли месту успокоиться.

Истории про Петра и Екатерину, впрочем, больше похожи на теории заговоров или просто байки. Однако многие до сих пор уверены, что именно из-за мощной энергетики Боровицкого холма, заложенной в него еще языческими жрецами, сюда тянутся власть и сила.

Дом Пашкова и Библиотека им. Ленина

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Красивый Дом Пашкова на Воздвиженке хранит много страшных тайн. В разные времена считали, что под ним прячется знаменитая библиотека Ивана Грозного и что отсюда можно попасть в подземную Москву. В этом здании собирались женщины, занимавшиеся колдовством и устраивающие спиритические сеансы. Говорят, в Вальпургиеву ночь дом притягивает всякую нечисть, а некоторые считают, что Булгаков не случайно перенес Воланда именно на эту крышу... Но на этот раз речь пойдет о самом дружелюбном из "местных" призраков.

Сейчас Дом Пашкова принадлежит Библиотеке имени Ленина. В ее хранилищах находится огромная коллекция Николая Рубакина в 75 тысяч книг – согласно завещанию самого книговеда. Все это богатство перенесли в библиотеку после его смерти вместе с прахом владельца. С тех пор Рубакин бродит по коридорам хранилищ и охраняет свои книги. Некоторые работники библиотеки верят, что этот призрак помогает искать потерянные экземпляры и что он иногда проказничает и запугивает новых молодых сотрудниц – но только чтобы их "испытать".