Шотландия отказалась оправдывать женщин, осужденных в XVI–XVIII веках за колдовство

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Шотландские власти не стали принимать инициативу, призванную оправдывать обвиненных в колдовстве с XVI по XVIII век женщин. Об этом пишет издание Times.

По данным СМИ, порядка 4 тысяч женщин, которых обвинили в колдовстве с 1563 по 1736 год, подверглись пыткам и были убиты. Решение не рассматривать инициативу объяснил представитель парламента Шотландии. Это связано с тем, что выдвинувшая закон Натали Дон была назначена на пост министра и проект был отозван согласно правилам парламента, отметили в материале.

В прошлом году Дон выступила с идеей посмертно оправдать женщин, которых преследовали за якобы колдовство. Она подчеркнула, что все эти действия являются женоненавистничеством.

Несколько лед назад группа активистов "Ведьмы Шотландии" добились пересмотра дел тысяч женщин и девочек, которых в прошлом обвинили в колдовстве и сожгли. Петицию по данному вопросу еще в 2020-м представили активистки Клэр Митчелл КК и Зои Вендитоцци.