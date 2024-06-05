Мосгордума уходит на "летние каникулы" до 15 сентября

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В ходе пленарного заседания Мосгордума объявила об уходе на летний перерыв с 10 июня по 15 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя столичного парламента Степана Орлова.

Соответствующее предложение поддержали большинство депутатов.

Немногим ранее председатель МГД Алексей Шапошников сообщил, что выборы в Московскую городскую думу назначены на 8 сентября. По его словам, в этом году истекает срок полномочий депутатов столичного парламента седьмого созыва, выборы которых состоялись пять лет назад.

До этого был опубликован список кандидатов в депутаты МГД-2024. В числе кандидатов, которым удалось набрать большинство голосов, оказались 23 женщины. Кроме того, 26 из всех победивших кандидатов не являются действующими депутатами Мосгордумы в настоящее время. Это количество превышает половину от их общего числа.