Более 1,2 млн "квадратов" асфальта заменят на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут работы по замене свыше 1,2 миллиона квадратных метров асфальта на МКАД. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра сообщил, что замена асфальта проводится каждый год в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. Всего на МКАД отремонтируют 36 участков. Дорожное покрытие обновят на 10 участках внутренней стороны и 18 участках внешней, а также на восьми транспортных развязках: Боровской, Варшавской, Дмитровской, Калужской, Киевской, Ленинградской, Бутовской и Волоколамской.

Бирюков объяснил, что интенсивное движение транспорта повышает нагрузку на асфальт, из-за чего появляется колейность. По его словам, она мешает автомобилистам и может негативно сказаться на безопасности передвижения. В связи с этим специалисты постоянно проверяют состояние дорожного покрытия магистралей, следят за истечением гарантийного срока и оперативно проводят замену. Преимущественно работы проводятся по ночам с частичным ограничением движения, уточнил Бирюков.

Отмечается, что для укладки дорожного полотна используются современные технологии и столичные асфальтобетонные смеси, которые производятся на 10 московских заводах. В общей сложности эти предприятия за сезон выпускают свыше двух миллионов тонн смеси.

Для вылетных магистралей и дорог с интенсивным движением выбирается щебеночно-мастичный состав, который в 1,5 раза повышает прочность асфальта по сравнению со смесью на основе гранитного щебня, что позволяет избежать деформации покрытия даже при высокой транспортной нагрузке.

Ранее сообщалось, что на участке Ленинградского шоссе заменили более 230 тысяч "квадратов" асфальта. Работы проходили на участке от 2-го Ленинградского путепровода до Прибрежного проезда. Для замены дорожного полотна привлекли 179 рабочих и 134 единицы спецтехники.