Порядка 300 тыс "квадратов" асфальта заменили на Мичуринском проспекте в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Порядка 300 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Мичуринском проспекте на западе Москвы, следует из сообщения в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра Петра Бирюкова, замена дорожного покрытия была необходима из-за образовавшейся колейности и серьезного износа верхнего слоя. Все мероприятия проходили преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения.

"В них были задействованы 350 рабочих и 170 единиц специализированной техники", – поделился Бирюков.

В конце мероприятий специалисты нанесли разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки и остановки общественного транспорта.

Отмечается, что в общей сложности в 2023 году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят более 23 миллионов "квадратов" асфальта. Для его укладки задействуют собственные смеси, производимые на 10 заводах.

Ранее стало известно, что специалисты приступили к масштабным работам по замене асфальта в Лефортовском тоннеле. В общей сложности они обновят около 74,5 тысячи квадратных метров покрытия.

Лефортовский тоннель закроют для замены асфальта вечером 9 июня