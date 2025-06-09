Врач Вертиева: просроченная косметика обостряет дерматиты и экзему

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Просроченная косметика вызывает аллергию и обостряет течение кожных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, онкодерматолог, косметолог Екатерина Вертиева.

По ее словам, химические вещества в любой косметике с истекшим сроком годности меняют структуру и становятся опасными для наружного слоя кожи – эпидермиса. Это вызывает зуд, высыпания, шелушения и покраснения.





Екатерина Вертиева врач-дерматолог, онкодерматолог, косметолог Кроме того, просроченная косметика способна обострить течение хронических кожных заболеваний – экземы, перорального или себорейного дерматита.

При этом уходовая косметика может нанести больший вред, чем декоративная, так как проникает в кожу глубже.

"Стоит отметить, что большинство просроченных средств сохраняют свою структуру и ничем не отличаются на вид. Но есть исключения: например, суспензии меняют цвет, консистенцию, в них образуются комочки. Также при пользовании любой косметикой нужно обращать внимание на запах: он становится неприятным и горьковатым", – заключила Вертиева.

Ранее врач-дерматолог, косметолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова объяснила, чем опасен тренд на месяц без умываний. Такой эксперимент может привести к расширению пор, высыпаниям и образованию толстого ороговевшего слоя. В итоге кожа станет некрасивой и будет плохо дышать, объяснила специалист.

