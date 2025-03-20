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20 марта, 14:08

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Врач Галлямова: использование слаймов как масок для волос грозит алопецией

Тренд на втирание слайма в кожу головы может привести к алопеции

Фото: телеграм-канал "Кружочки Ксенонки"

Использование обычного слайма (желеобразной игрушки) в качестве маски для волос может привести к тракционной алопеции. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова.

Ранее в Сети начал набирать популярность новый тренд: девушки втирают в кожу головы слаймы – якобы так можно добиться усиленного роста волос и эффекта ламинирования.

Однако, по словам Галлямовой, такой способ может серьезно навредить.

"Во-первых, слаймы по составу не предназначены для волос. Во-вторых, смыть такой продукт из-за густой консистенции крайне сложно", – указала она.

В-третьих, в медицине есть такое понятие, как тракционная алопеция. Это когда волос механическим путем выдергивается медленно, с усилием и тем самым повреждается волосяной фолликул, что может привести к облысению.
Юлия Галлямова
врач-дерматолог, трихолог

Ранее россиян предупредили, что употребление сладких, жирных и жареных продуктов может спровоцировать раннее появление седых волос. Подобная пища приводит к преждевременному старению организма и ухудшает прохождение ответственного за цвет волос меланина в волосяных фолликулах.

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