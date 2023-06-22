12:09Общество
Названы продукты, которые могут способствовать появлению седины
Фото: depositphotos/Subbotina
Употребление сладких, жирных и жареных продуктов может ускорить появление седых волос. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.
"Поседение ускоряют продукты, которые разрушают нас, способствуют окислительному стрессу и повышению уровня свободных радикалов. Это все сладкое, жирное и жареное", – пояснила эксперт.
По словам Соломатиной, сладкая, жирная и жареная пища не только ускоряет поседение, но и общее старение организма. Поэтому употреблять такие продукты следует как можно реже.
Ранее были названы продукты, употребление которых поможет поддержать здоровье волос. Отмечается, что проблемы с ними могут беспокоить из-за неправильного питания. Например, если в рационе человека не хватает клетчатки. Вместе тем рекомендуется больше пить воды, обратить внимание на субпродукты вроде печени и почек, а также есть костный бульон. Все это будет полезно для волос.
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