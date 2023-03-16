Трихолог назвала полезные для волос продукты

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Причины появления проблем с волосами заключаются в неправильном питании и дефиците клетчатки. Полезными продуктами для волос являются печень, язык, почки и костный бульон. Об сообщает News.ru со ссылкой на трихолога Юлию Нагайцеву.

"По большей части люди предпочитают белое мясо в рационе: в течение недели едят курицу, индейку, реже красное мясо, иногда рыбу, кто-то предпочитает морепродукты. О печени, языке, почках, костных бульонах речи не идет вообще. Такие супы полезны для организма, это полноценные аминокислоты", – объяснила она.

По словам специалиста, для здоровья волос следует употреблять больше воды. Эксперт отметила, что в сбалансированном питании не всегда присутствует нужное количество витаминов и микронутриентов.

"Мы узнаем не только о том, как человек питается, но и параллельно с этим выявляем причину выпадения волос. Исходя из этого подбирается лечение о внутреннем приеме препаратов и наружная терапия в каждом индивидуальном случае", – сказала врач.

Ранее Нагайцева рассказала, как сохранить здоровье волос после окрашивания. По ее словам, в этом помогут бальзамы для волос и несмываемые сыворотки-флюиды.

Трихолог обратила внимание на то, что некоторые красители могут окрашивать кожу головы и вызывать дерматиты. Обезопасить себя можно с помощью комплекса по восстановлению волос, добавила она.

"Доктор 24": выпадение волос

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