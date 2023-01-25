Трихолог рассказала, как сохранить здоровье волос после окрашивания

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Трихолог Юлия Нагайцева рассказала, как сохранить здоровье волос после окрашивания. По ее словам, в этом помогут бальзамы для волос и несмываемые сыворотки-флюиды. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт отмечает, что любое окрашивание нанесет волосам вред вне зависимости от используемого красителя. При этом она подчеркнула, что делать эту процедуру безопаснее в салоне со специалистами, поскольку дома существует риск передержать краску или пересушить волосы.

Также Нагайцева обратила внимание на то, что некоторые красители могут окрашивать кожу головы и вызывать дерматиты. По ее словам, обезопасить себя можно с помощью комплекса по восстановлению волос.

"Неплохо иметь его у себя дома, чтобы мастер при окрашивании нанес этот компонент в краску для волос для минимизации повреждений", – уточнила трихолог.

Перед окрашиванием волос в домашних условиях эксперт порекомендовала не мыться, а также наносить краситель на грязную кожу головы. Кроме того, по словам Нагайцевой, после процедуры в обязательном порядке необходимо использовать восстанавливающие бальзамы для волос. Делать это следует после каждого мытья головы.

Ранее врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова сообщила, что людям с повышенной жирностью кожи головы не стоит носить шапки из натуральной шерсти и синтетики. По ее словам, длительный контакт таких материалов с подобной кожей может спровоцировать различные высыпания.

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