Трихолог рассказала, от шапок из какого материала лучше отказаться

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Людям с повышенной жирностью кожи головы не стоит носить шапки из натуральной шерсти и синтетики, заявила врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова. Об этом сообщает News.ru.

По ее словам, длительный контакт таких материалов с жирной кожей головы может спровоцировать различные высыпания.

"Дело в том, что они очень сильно наэлектризовывают волосы, а это в свою очередь достаточно негативно влияет непосредственно на сами фолликулы волос. Еще рекомендуется брать головной убор с хлопковой подкладкой", – сказала Егорова.

При этом врач отметила, что ходить совсем без головного убора не стоит, поскольку это также оказывает негативное воздействие на фолликулы и повышает риск заболевания простудой. Егорова порекомендовала носить шапки из неколючих, натуральных материалов.

Ранее дерматолог Елизавета Суворина заявила, что в зимнее время перчатки не смогут предотвратить сухость рук и покраснение из-за перепадов температур.

По ее словам, человеческая кожа защищена барьером из себума, пота и кислот, которые появляются на поверхности кожи благодаря работе сальных и потовых желез. Из-за холодов этот барьер слегка разрушается, что может стать причиной сухости рук, трещин и покраснений.

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