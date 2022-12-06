Эксперт назвал заболевания, с которыми опасно летать на самолете

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Перепады давления, стресс и долгое пребывание в сидячем положении могут плохо сказаться на состоянии здоровья, особенно если у человека уже есть то или иное заболевание, утверждает главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.

Больше всего следить за своим состоянием во время перелетов следует людям с варикозным расширением вен, заявил он.

"Длительное сидение в самолете пережимает вены и неблагоприятно сказывается на состоянии человека, это может приводить даже к тромбообразованию. Таким пациентам перед вылетом рекомендуется принимать препараты, которые препятствуют образованию тромбов", – поделился Горенков в интервью радио Sputnik.

Опасно летать и людям с аденомой предстательной железы. Из-за долгого сидения у таких пациентов может нарушиться кровоток. Врач рекомендовал людям с подобным недугом ограничить количество жидкости перед и во время полета.

Также в группе риска оказались пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания и слуха.

Ранее врач-эндокринолог Татьяна Рутковская рассказала, что диабет на ранней стадии может быть бессимптомным, однако некоторые его признаки часто игнорируются. Например, насторожиться стоит при частом мочеиспускании и изменении веса.

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