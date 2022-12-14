09:16Общество
Россиянам рассказали, как бороться с выпадением волос на фоне стресса
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Выпадение волос на фоне регулярного стрессового состояния можно купировать с помощью физической активности. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доктора медицинских наук, дерматолога-трихолога Юлию Галлямову.
Она утверждает, что сохранить свои волосы помогут расческа дарсонваль и массаж волосяного покрова. Однако Галлямова подчеркнула, что с такой проблемой, если она связана именно с постоянным стрессом, бороться достаточно тяжело, ведь человек далеко не всегда способен контролировать свою нервную систему.
"А выпадение волос, в свою очередь, совершенно закономерное его (стресса. – Прим. ред.) последствие. Так что тут в любом случае надо стремиться к снижению уровня воздействия негативных факторов и нормализации сна", – заявила врач.
Галлямова отметила, что в случае если выпадение волос обильное, то можно прибегнуть к различным раздражающим маскам, например с красным перцем в составе.
Ранее трихолог Анастасия Мареева рассказала, что если собирать волосы в тугой хвост или пучок каждый день, а также делать такую прическу на ночь, то можно столкнуться с неприятными последствиями.
По ее словам, это может привести к головной боли и даже облысению.
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