Трихолог назвала основные причины выпадения волос

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

К частым причинам выпадения волос относятся перенесенные заболевания, длительный прием лекарств и противовоспалительных средств. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на дерматовенеролога-трихолога Юлию Нагайцеву.

Она отметила, что в период коронавируса многие женщины жаловались на постковидное выпадение волос, однако наиболее распространенной причиной является нехватка железа в организме.

"Латентный дефицит железа – проблема номер один у женщин, особенно молодых женщин детородного возраста. Также причиной может быть прием лекарственных препаратов, в том числе противовоспалительных средств, например ибупрофена, который пьют и от головной, и от зубной боли", – объяснила специалист.

По словам эксперта, на состояние волос также оказывают воздействие расстройства эндокринной системы, заболевания щитовидной железы, дефицит витамина D, омеги-3, цинка, селена, магния, белка и витамина B7.

Ранее врач-нутрициолог Инна Кононенко рассказала, что выпадение волос на голове называется алопецией. Иногда ее причиной является генетика, однако в организме может быть и нехватка витаминов. Алопеция может появляться в результате гормональных сбоев. Также на волосы оказывает воздействие дефицит витаминов и минералов, указала эксперт.

"Доктор 24": витамин Д

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!