Нутрициолог назвала пять причин выпадения волос

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Выпадение волос на голове называется алопецией. Иногда причиной является генетика, однако в организме может быть и нехватка витаминов. Об этом "Мосленте" сообщила врач-нутрициолог Инна Кононенко.

"В алопеции может быть виновата наследственность от родителей. Такой вариант чаще встречается у мужчин, но женщины тоже могут потерять волосы из-за генетики", – подчеркнула она.

По словам специалиста, алопеция может появляться в результате гормональных сбоев. Также на волосы оказывает воздействие дефицит витаминов и минералов, указала эксперт.

"Часто выпадение волос связано с железодефицитной анемией", – объяснила Кононенко.

В заключении врач посоветовала не подвергать волосы химической и тепловой обработке.

Ранее врач-трихолог, дерматолог Наталья Терешина сообщила, что самодельные маски для волос могут привести к заболеваниям кожи головы. В составах многих рецептов домашних масок есть агрессивные компоненты: чеснок, лук, жгучий перец и даже спирт. Они могут вызвать раздражение кожи, шелушение, перхоть, контактный дерматит и выпадение волос, отметила она.

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