Эксперт рассказала, чем грозит окрашивание волос в подростковом возрасте

Фото: ТАСС/DPA/Gregor Fischer

Окрашивание волос в подростковом возрасте может спровоцировать аллергию или кожный дерматит. Об этом в беседе с News.ru сообщила врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

"Если окрасить волосы ребенку, то у него может возникнуть кожный дерматит, а у подростков в возрасте 13–15 лет могут возникнуть схожие со взрослыми проблемы, в частности аллергическая реакция", – отметила эксперт.

Однако если процессом окрашивания занимается профессионал, риск возникновения дальнейших проблем может быть снижен. Чтобы исключить риски, перед походом в салон Егорова посоветовала ознакомиться с его лицензиями и отзывами о нем.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева предупредила россиян о высоком риске выпадения волос после простудных заболеваний. В период высокой температуры волосяные луковицы уходят в состояние покоя, которое может продлиться около трех месяцев. По истечении периода люди начинают сталкиваться с выпадением волос.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!