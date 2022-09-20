Посольство РФ в Турции рекомендовало иметь наличную валюту из-за отказов по картам "Мир"

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Российское дипведомство в Турции посоветовало россиянам брать в поездки наличную валюту из-за неполадок в работе карт платежной системы "Мир" в двух турецких кредитных организациях Is bankasi и Denizbank.

"Одновременно советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат", – приводит заявление ведомства ТАСС.

В посольстве также уточнили, что россияне могут использовать карты "Мир" через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с платежной системой РФ.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в США готовятся принять меры против банков Турции, которые подключились к российской платежной системе "Мир". Отмечалось, что сотрудничеством России и Турции в финансовой сфере также обеспокоен Евросоюз, в связи с чем Брюссель планирует направить в Турцию делегацию.

По словам представителя Европейского союза Петера Стано, европейские государства ведут обсуждение возможных ограничений против "Мира", однако на данный момент эти дискуссии конфиденциальны.

