ЕС допустил введение санкций против платежной системы "Мир"

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Представитель Европейского союза Петер Стано заявил, что Брюссель может ввести ограничительные меры против платежной системы "Мир", если РФ не остановит специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР, сообщает газета "Известия".

Как уточнил Стано, европейские государства ведут обсуждение возможных ограничений против "Мира", однако на данный момент эти дискуссии конфиденциальны.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в США готовятся принять меры против банков Турции, которые подключились к российской платежной системе "Мир".

Отмечалось, что сотрудничеством России и Турции в финансовой сфере также обеспокоен Евросоюз, в связи с чем Брюссель планирует направить в Турцию делегацию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

