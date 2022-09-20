Для раненого медведя из Диксона подготовят специальный бассейн

Для медведя Диксона, которого раненым привезли из Красноярского края, подготовят специальный бассейн. Он нужен для реабилитации животного. Об этом сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, очень важно, чтобы медведь двигал лапами, а в воде разрабатывать их лучше всего. Инженеры зоопарка уже осмотрели место для будущего бассейна.

Ранее стало известно, что теперь у Диксона еще есть небольшое бревно, которое также должно помочь ему в реабилитации. Медведь должен будет переползать через него. Это нужно для того, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. Диксон частично парализован, однако, по словам специалистов, ему можно обеспечить максимально комфортную жизнь. Для этого вольер нужно перестроить и добавить туда бассейн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.