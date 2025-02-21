Правительство РФ разрешило применять биометрию для посадки на поезд с 1 сентября

Правительство РФ с 1 сентября 2025 года разрешило применять биометрию при оформлении билета и посадки на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности, следует из постановления.

Так, при оформлении проездного документа на поезд дальнего следования будет допускаться идентификация и аутентификация пассажира с использованием федеральной государственной информационной системы ЕСИА.