Bloomberg: советники Трампа намечают схемы ослабления антироссийских санкций

10 марта, 17:08Политика
Фото: РИА Новости/Стрингер
Советники американского президента Дональда Трампа намечают схемы смягчения антироссийских санкций, в том числе ограничений цен на нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg, сославшись на знакомые с обсуждениями таких планов источники.
Как указано в статье, обсуждения гарантий безопасности США для Украины пока приостановлены. Под руководством Британии и Франции европейские лидеры готовят собственное предложение по предоставлению Украине гарантий безопасности, отметили журналисты.
Кроме того, руководители европейских оборонных ведомств должны встретиться в Париже на этой неделе, чтобы обсудить тему Украины, уточнило агентство.
Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты настаивают на смягчении формулировок относительно РФ в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7. Согласно черновику документа, с которым ознакомились журналисты, Вашингтон предлагает убрать из коммюнике слово "санкции" в отношении Москвы.
Также зарубежные издания сообщали, что США рассматривают возможность ослабления энергетических санкций против России.
СМИ заявили, что санкции США против России останутся в силе