Bloomberg: советники Трампа намечают схемы ослабления антироссийских санкций

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Советники американского президента Дональда Трампа намечают схемы смягчения антироссийских санкций, в том числе ограничений цен на нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg, сославшись на знакомые с обсуждениями таких планов источники.

Как указано в статье, обсуждения гарантий безопасности США для Украины пока приостановлены. Под руководством Британии и Франции европейские лидеры готовят собственное предложение по предоставлению Украине гарантий безопасности, отметили журналисты.

Кроме того, руководители европейских оборонных ведомств должны встретиться в Париже на этой неделе, чтобы обсудить тему Украины, уточнило агентство.

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты настаивают на смягчении формулировок относительно РФ в коммюнике по итогам будущей встречи глав МИД G7. Согласно черновику документа, с которым ознакомились журналисты, Вашингтон предлагает убрать из коммюнике слово "санкции" в отношении Москвы.

Также зарубежные издания сообщали, что США рассматривают возможность ослабления энергетических санкций против России.