Лавров: Россия передаст Украине проект урегулирования кризиса после обмена пленными

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Россия предоставит Украине проект документа с условиями урегулирования конфликта только после завершения обмена пленными по формуле 1 000 на 1 000, заявил глава МИД Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Москва остается верной всем договоренностям, достигнутым между делегациями в Стамбуле. Сейчас российская сторона завершает составление списка для передачи военнопленных.

Вместе с тем Россия активно работает над второй частью соглашений, предполагающей подготовку проектов документов с условиями устойчивого и долгосрочного мира, подчеркнул Лавров.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в турецком Стамбуле 16 мая. Там сторонам удалось договориться об обмене пленными, а также о предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

В рамках достигнутых соглашений 23 мая в Россию вернулись 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе мирные жители Курской области. Все они прибыли в Белоруссию, где получали необходимую психологическую и медицинскую помощь.

