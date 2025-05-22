Песков заявил о стремлении ускорить обмен пленными в формате "тысяча на тысячу"

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о желании всех сторон провести обмен пленными "тысяча на тысячу" как можно скорее.

Однако он назвал этот процесс трудоемким. Песков объяснил, что на такой масштабный обмен нужно "определенное" время.

Сейчас, по его словам, работа продолжается в оперативном режиме. Песков заявил, что в настоящее время обсуждаются конкретные имена, которые попадут в список.

Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000 на переговорах, которые прошли в турецком Стамбуле 16 мая. Помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавил российскую делегацию на встрече с украинскими представителями, заявил, что РФ в целом удовлетворена результатом переговоров.

Кроме того, стороны договорились о том, что каждая из них представит в деталях свое видение возможного будущего прекращения огня. При этом Киев также запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению, добавил Мединский.

