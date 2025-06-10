Минобороны РФ показало возвращенных из украинского плена военных

Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны России показало видео с возвращенными с подконтрольной Киеву территории военнослужащими.

На кадрах бойцы с криками "Россия!", "Слава России!" и "Ура России!" развернули флаги.

Один из вернувшихся рассказал, что испытывает "великолепное чувство". Он назвал свои ощущения непередаваемыми и заявил, что хотел бы забыть прошлое и начать жить по-новому. Также военнослужащий поблагодарил Владимира Путина и Минобороны за то, что его вызволили из украинского плена.

Еще один боец заявил, что сильно волнуется, однако рад оказаться на "своей земле". Он подчеркнул, что все испытания остались позади.

"Не верится. Я благодарю всех, кто участвовал в этом обмене, всем спасибо, все огромные молодцы!" – добавил военнослужащий.

Россия вернула из украинского плена вторую группу военных в понедельник, 10 июня. Взамен Украине была передана аналогичная численность ее солдат. Накануне, 9 июня, в Россию вернулась первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Обмены состоялись в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня.

Глава делегации от России Владимир Мединский сообщал 7 июня, что Москва передала Киеву список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодежь" для начала обмена. Однако тогда переговорщики от Украины не прибыли на место встречи. Позже стало известно, что Киев перенес обмен пленными и выдачу тел погибших солдат на неопределенный срок.