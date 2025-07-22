Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 09:14

Политика
Главная / Новости /

"Газета.ру": Зеленский раскритиковал ЕС за неоказание обещанной помощи

Зеленский раскритиковал ЕС за неоказание обещанной помощи – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ANGELO CARCONI

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не передал Киеву ту помощь, которую обещал. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

"ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов (евро для Украины. – Прим. ред.). Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине", – высказался украинский лидер.

По его словам, 10 стран готовы отдать эти средства, однако украинская сторона "не видит результата".

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена усилить поддержку Украины. Как утверждали журналисты, Лондон планирует инициировать принятие "50-дневной кампании" по вооружению Киева. Однако пока нет информации, в чем заключается суть плана.

Трамп объявил о передаче Украине 17 систем Patriot

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика