"Газета.ру": Зеленский раскритиковал ЕС за неоказание обещанной помощи

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не передал Киеву ту помощь, которую обещал. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

"ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов (евро для Украины. – Прим. ред.). Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине", – высказался украинский лидер.

По его словам, 10 стран готовы отдать эти средства, однако украинская сторона "не видит результата".

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена усилить поддержку Украины. Как утверждали журналисты, Лондон планирует инициировать принятие "50-дневной кампании" по вооружению Киева. Однако пока нет информации, в чем заключается суть плана.