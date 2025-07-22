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Американский президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, поскольку организация якобы поддерживает разжигающие рознь цели. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на слова зампредставителя Белого дома Анны Келли.

Как отметило издание, в феврале глава государства призвал провести оценку присутствия Штатов в организации.

По словам чиновника из Белого дома, должностные лица из администрации президента выступили против мер ЮНЕСКО по продвижению разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Кроме того, они указали на пропалестинскую и прокитайскую предвзятость организации.

В январе 2025 года Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он сослался на данные, согласно которым во время его первого президентского срока взносы США в ВОЗ составляли 500 миллионов долларов ежегодно при населении около 350 миллионов человек. При этом, указал глава Белого дома, Китай платил около 39 миллионов долларов при населении свыше 1,4 миллиарда человек.

Кроме того, Трамп принял решение о повторном выходе США из Парижского соглашения по климату. Штаты уже выходили из данного соглашения в ноябре 2019 года – во время первого президентства Трампа.

