Схема движения транспорта временно изменится в Тверском районе 23 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта временно перекроют на нескольких улицах в Тверском районе Москвы в среду, 23 апреля. Это связано с подготовкой к параду Победы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Ограничения будут действовать с 21:00 до окончания мероприятий. В указанный период транспорт не сможет проехать на участках от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой.

Движения не будет по улицам 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Охотному Ряду, Большой Никитской и съезду на Тверскую со стороны станции метро "Маяковская". Также движение может ненадолго остановиться на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке.

Кроме того, в этот день закроется и часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу. С 21:00 и до окончания мероприятия пешеходы не смогут перейти через Тверскую улицу в районе станций метро "Тверская", "Пушкинская" и здания Центрального телеграфа. При это переходы будут работать в районе станций метро "Охотный Ряд" и "Маяковская".

На фоне изменений горожанам и туристам рекомендовано планировать маршрут заранее.

Вместе с тем из-за подготовки к параду Победы с 22:30 29 апреля и 3 мая закроют улицы Серафимовича, Большую Полянку, Новый Арбат, Воздвиженку, Моховую, Садово-Кудринскую, Большую Садовую, Садово-Триумфальную, Садово-Каретную, а также 1-ю и 2-ю Брестские улицы.

Более того, будет прекращено движение на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. Открытие дорог будет осуществляться по мере прохождения колонны. Водителей предупредили, что с 00:01 28 апреля до 03:00 4 мая на указанных выше участках будет запрещена парковка.

