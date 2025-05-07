РИА Новости: Вучич и Си Цзиньпин вылетели в Москву для участия в Дне Победы

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Президент Сербии Александр Вучич вылетел в Россию для участия в праздновании Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства подтвердил, что Вучич будет присутствовать на параде Победы на Красной площади.

Как указывал помощник российского президента Юрий Ушаков, Владимир Путин проведет встречу с сербским коллегой 9 мая. Планируется обсудить двусторонние отношения и положение дел на Балканах.

Кроме того, как сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), из Пекина в Москву вылетел председатель КНР Си Цзиньпин. Он также планирует принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По данным телеканала, Си Цзиньпина в поездке сопровождают член постоянного комитета Политбюро, руководитель Секретариата ЦК КПК Цай Ци и министр иностранных дел Ван И.

Ранее сообщалось, что власти Литвы и Латвии закрыли свое воздушное пространство для того, чтобы помешать Вучичу посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

Такое решение было принято по причине якобы "политической чувствительности цели полета". Литва закрыла воздушное пространство и для премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

На 9 Мая в столицу также планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.