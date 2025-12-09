SCMP: более 80 питомцев ищут после пожара в Гонконге

Фото: ТАСС/AP/Ng Han Guan

В Гонконге ищут 84 питомцев, пропавших после пожара. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В СМИ заявили, что активисты общества за предотвращение жестокого обращения с животными Гонконга (SPCA), помимо поисков животных, призвали местные власти класть еду, воду и ловушки на руинах жилого комплекса. По мнению общественников, это поможет спасти домашних животных.

Несмотря на то что полицейские завершили поиски животных в обгоревших зданиях и нашли множество останков, нельзя исключать возможность, что некоторые смогли сбежать во время спасательной операции, отметили в организации.

Неназванный представитель SPCA добавил, что ранее полицейские нашли некоторых питомцев не в своих квартирах, а в соседних. Благодаря этому можно предположить, что кому-то удалось выжить.

Пожар в гонконгском жилом комплексе в районе Тай По произошел 26 ноября. Отмечалось, что пламя перекидывалось и на соседнее здание, где проживало около 4 тысяч человек.

В ликвидации ЧП задействовали 767 пожарных, 400 полицейских, 128 пожарных машин и 57 карет скорой помощи. По данным властей, свыше 700 жильцов дома находились в пяти временных убежищах.

Число погибших при пожаре составляет 159 человек. Поиски пострадавших в 7 зданиях жилого комплекса завершены.