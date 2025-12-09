Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 17:08

Происшествия
Главная / Новости /

SCMP: более 80 питомцев ищут после пожара в Гонконге

Более 80 пропавших питомцев ищут после пожара в Гонконге

Фото: ТАСС/AP/Ng Han Guan

В Гонконге ищут 84 питомцев, пропавших после пожара. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В СМИ заявили, что активисты общества за предотвращение жестокого обращения с животными Гонконга (SPCA), помимо поисков животных, призвали местные власти класть еду, воду и ловушки на руинах жилого комплекса. По мнению общественников, это поможет спасти домашних животных.

Несмотря на то что полицейские завершили поиски животных в обгоревших зданиях и нашли множество останков, нельзя исключать возможность, что некоторые смогли сбежать во время спасательной операции, отметили в организации.

Неназванный представитель SPCA добавил, что ранее полицейские нашли некоторых питомцев не в своих квартирах, а в соседних. Благодаря этому можно предположить, что кому-то удалось выжить.

Пожар в гонконгском жилом комплексе в районе Тай По произошел 26 ноября. Отмечалось, что пламя перекидывалось и на соседнее здание, где проживало около 4 тысяч человек.

В ликвидации ЧП задействовали 767 пожарных, 400 полицейских, 128 пожарных машин и 57 карет скорой помощи. По данным властей, свыше 700 жильцов дома находились в пяти временных убежищах.

Число погибших при пожаре составляет 159 человек. Поиски пострадавших в 7 зданиях жилого комплекса завершены.

Читайте также


происшествияживотныепожарза рубежом

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика