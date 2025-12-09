Открытое горение в Новосибирском колледже ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

Открытое горение в Новосибирском педагогическом колледже ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в кабинете на третьем этаже в колледже утром 9 декабря. Затем возгорание перешло на кровлю. 670 учеников были эвакуированы из здания. В результате случившегося никто не пострадал.

В ликвидации огня были задействованы 85 человек и 24 единицы техники. Спустя время региональная прокуратура сообщила, что пожар был локализован и потушен на площади 700 квадратных метров. Однако в МЧС РФ опровергли эти сведения.

В ведомстве объяснили, что тушение осложнялось конструктивными особенностями здания 1937 года постройки с деревянными пустотными перекрытиями. Предварительной причиной пожара стало замыкание проводки. По факту произошедшего организована проверка по статье о халатности.

