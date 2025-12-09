МЧС РФ опровергло локализацию пожара в колледже в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

МЧС РФ опровергло информацию о локализации пожара в здании Новосибирского педагогического колледжа, передает ТАСС.

Ранее региональная прокуратура указала, что возгорание было локализовано и потушено.

"Пожар в Новосибирске в здании колледжа еще не локализован", – заявили в МЧС.

В региональном управлении МЧС уточнили, что тушение осложняется конструктивными особенностями здания 1937 года постройки с деревянными пустотными перекрытиями. Для ликвидации пожара была увеличена группировка сил и средств. В тушении задействованы 85 человек и 24 единицы техники.

Снаружи огонь устраняют при помощи высотной техники, а внутри здания работают шесть звеньев газодымозащитной службы.

Как отметили в СК РФ по Новосибирской области, предварительной причиной пожара стало замыкание проводки. В результате случившегося никто не пострадал. По факту случившегося следствие организовало проверку по статье 293 УК РФ ("Халатность").

Пожар в колледже произошел утром 9 декабря. Из здания удалось вывести 670 учащихся. По данным МЧС РФ, возгорание случилось в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю. На месте ЧП был развернут штаб пожаротушения.

