Сергей Собянин рассказал о переменах в районах Солнцево и Ново-Переделкино – через полтора года там появится наземное метро МЦД-4. Об этом мэр города написал в своем блоге.

Главным преимуществом новой линии станет удобный маршрут – он пройдет через семь вокзалов со множеством пересадок на другие линии метро. В 2022 году планируют завершить реконструкцию станций Мещерская и Переделкино.

Мэр города также рассказал о других изменениях в районах. Через полтора года у автомобилистов появится возможность выезда на новую трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Кроме того, продолжится строительство жилья. В рамках программы реновации предстоит расселить 57 домов, в которых проживает порядка восьми тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.