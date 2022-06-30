Дворец Екатерины II в Лефортове выставят на торги

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Российские власти намерены продать частным лицам Екатерининский дворец в столичном районе Лефортово. Об этом сообщает РБК.

Как следует из решения комиссии кабмина по развитию жилищного строительства, участок, на котором расположен дворцовый ансамбль, и непосредственно сами здания перейдут "Дом.РФ". Госкомпания займется их продажей, а 80% от сделки получит Минобороны РФ, у которого сейчас дворец находится в бессрочном пользовании.

Екатерининский дворец признан объектом культурного наследия федерального значения. Эксперты считают, что из-за плохого состояния и необходимости масштабной реставрации покупку едва ли можно оценивать как бизнес-проект. В то же время предполагается, что здания можно переоборудовать под гостиницу, элитную школу, лофт-пространства или офисы.

Между тем строительство новых объектов на территории осложняется ее компактностью: сам дворец и парк "Лефортово" будут расположены слишком близко. Кроме того, под частью участка проходит Лефортовский тоннель.

Ранее в Москве продали гостиницу "Марко Поло" в Спиридоньевском переулке. На торгах победила компания "Менеджмент-инвест". Здание было продано как готовое бизнес-решение.

