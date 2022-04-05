Названа стоимость знаменитого московского особняка "Дом-яйцо" – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Один из самых необычных особняков Москвы, который в народе прозвали "Дом-яйцо", продается за 6 миллионов долларов. Хотя были времена, когда за него просили вдвое больше. О точной сумме, которую хотят получить за особняк, рассказала "Мослента".

Знаменитое четырехэтажное здание на улице Машкова в районе Чистых прудов было построено 20 лет назад. Официально "Дом-яйцо" выставили на продажу в 2007 году. Больше всего за него просили в 2008 году. Тогда стоимость здания оценивалась в 12 миллионов долларов.

В 2019 году объявление о продаже появилось на ЦИАН. За это время цена здания изменилась всего один раз. Сейчас она составляет 573 970 800 рублей (6 миллионов долларов). Изначально же за особняк рассчитывали получить на 200 тысяч долларов больше.

Ранее сообщалось, что четырехэтажное здание 1901 года постройки, расположенное в Карманицком переулке в районе Арбат, капитально отремонтируют. Особое внимание уделят фасаду, выполненному в архитектурном стиле эклектики.