В Карманицком переулке отремонтируют дом 1901 года постройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Четырехэтажное здание 1901 года постройки, расположенное в Карманицком переулке в районе Арбат, капитально отремонтируют. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Особое внимание уделят фасаду, выполненному в архитектурном стиле эклектики. Специалисты расчистят и промоют его поверхности от грязи на первом этапе капремонта, затем восстановят кирпичную кладку и разошьют швы, а места замокания обработают антисептическим составом", – говорится в сообщении.
Также рабочие восстановят окраску и архитектурные формы фасада, а также отремонтируют крышу – заменят обрешетку и кровлю, деревянные конструкции обработают огнебиозащитным составом, утеплят минераловатными плитами. Кроме того, план ремонта предусматривает расчистку подвальных помещений и обновление внутренних инженерных коммуникаций.
"Специалисты отремонтируют и расчистят подвальные помещения, заменят внутридомовые инженерные системы водоотведения, холодного водоснабжения и магистрали отопления", – отмечается в материале.
Ранее сообщалось, что в Мещанском районе завершился капитальный ремонт исторического здания, расположенного на Кузнецком Мосту, 19, строении 1. Здание представляет собой старинный четырехэтажный особняк 1886 года постройки с двумя подъездами и только семью квартирами.
Дом является выявленным объектом культурного наследия. Работы прошли в рамках программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Ремонт коснулся всех инженерных систем и конструктивных элементов.
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