Письмо Екатерины II о важности вакцинации продано за 951 тыс фунтов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Письмо российской императрицы Екатерины II о пользе вакцинации от черной оспы 1787 года, а также ее портрет кисти Дмитрия Левицкого проданы на торгах аукционного дома MacDougall's. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Письмо и портрет ушли с молотка как единый лот за 951 тысячу фунтов стерлингов (примерно 1,26 миллиона долларов).

В своем письме российская императрица размышляла о том, как организовать места для вакцинации граждан и где взять на это средства.

Во время пресс-конференции, посвященной торгам, директор аукционного дома Екатерина МакДугалл напомнила, что в конечном итоге императрица не стала издавать указ об обязательной вакцинации. Вместо этого она сама сделала прививку, пытаясь личным примером повлиять на ход вакцинации в государстве.

В качестве прививки для Екатерины II выступила кровь болеющего оспой крестьянского мальчика. Последовав примеру императрицы, такую вакцину позже сделали 150 человек из ее ближайшего окружения.

О том, что письмо российской императрицы выставлено на торги, стало известно 15 ноября. Начальную стоимость лота оценили примерно в 1 миллион фунтов стерлингов.