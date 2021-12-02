Письмо Екатерины II о важности вакцинации продано за 951 тыс фунтов

09:46
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Письмо российской императрицы Екатерины II о пользе вакцинации от черной оспы 1787 года, а также ее портрет кисти Дмитрия Левицкого проданы на торгах аукционного дома MacDougall's. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Письмо и портрет ушли с молотка как единый лот за 951 тысячу фунтов стерлингов (примерно 1,26 миллиона долларов).
В своем письме российская императрица размышляла о том, как организовать места для вакцинации граждан и где взять на это средства.
Во время пресс-конференции, посвященной торгам, директор аукционного дома Екатерина МакДугалл напомнила, что в конечном итоге императрица не стала издавать указ об обязательной вакцинации. Вместо этого она сама сделала прививку, пытаясь личным примером повлиять на ход вакцинации в государстве.
В качестве прививки для Екатерины II выступила кровь болеющего оспой крестьянского мальчика. Последовав примеру императрицы, такую вакцину позже сделали 150 человек из ее ближайшего окружения.
О том, что письмо российской императрицы выставлено на торги, стало известно 15 ноября. Начальную стоимость лота оценили примерно в 1 миллион фунтов стерлингов.
Письмо Екатерины II о вакцинации от оспы и портрет продали на торгах за 951 тыс фунтов
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