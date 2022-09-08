"The City": куда пойти в День города

Москва готовится отмечать День города уже в эти выходные. Куда пойти и что делать в выходные?

Фестиваль "День Города" пройдет на главных улицах Москвы. Охотный ряд, Тверская и Моховая улицы традиционно превратятся в огромную праздничную площадку. Главной фишкой праздника станут большие интерактивные зоны: посетители смогут разработать собственный дизайн вагона метро или сделать мини-модель электробуса, спроектировать головной убор с башнями Москва-Сити и посмотреть кулинарные мастер-классы от московских шеф-поваров. Вход на фестиваль свободный.

На Поклонной горе устроят большое музыкальное шоу с популярными артистами. Найти сцену не сложно – она будет около Музея Победы. Выступят, например, SayTanya, МашаМария, VADEE, lizamatryoshka и Idon Care. Подробнее – в сюжете проекта The City.