Второй случай оспы обезьян выявлен в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Роспотребнадзор сообщил о втором выявленном случае оспы обезьян в России, сообщается на сайте управления ведомства по Санкт-Петербургу.
"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян. Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет", – отметили в ведомстве.
Контактировавшие с заболевшим лица находятся под наблюдением медиков.
В управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения инфекции в РФ купирована, также добавив, что российские регионы обеспечены достаточным количеством наборов реагентов для выявления оспы обезьян.
"В России продолжает действовать комплекс мероприятий по снижению рисков завоза и распространения оспы обезьян, в том числе сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе", – заключили в ведомстве.
Ранее стало известно, что эксперты Федерального медико-биологического агентства разработали вакцину против оспы обезьян. Уточнялось, что доклинические испытания еще проводятся.
Глава ведомства Вероника Скворцова подчеркнула, что вакцина в ходе испытаний продемонстрировала высокую иммуногенность и безопасность. Кроме того, специалисты отметили отсутствие побочных эффектов при ее применении, в отличие от вакцины от натуральной оспы.
До этого Всемирная организация здравоохранения отметила, что число случаев инфицирования обезьяньей оспой в мире превысило 50 тысяч. По данным на 31 августа, число подхвативших данное заболевание составляет 50 496 человек.
Число случаев оспы обезьян в мире превысило 50 тысяч – ВОЗ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: