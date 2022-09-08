Второй случай оспы обезьян выявлен в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Роспотребнадзор сообщил о втором выявленном случае оспы обезьян в России, сообщается на сайте управления ведомства по Санкт-Петербургу.

"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян. Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет", – отметили в ведомстве.

Контактировавшие с заболевшим лица находятся под наблюдением медиков.

В управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения инфекции в РФ купирована, также добавив, что российские регионы обеспечены достаточным количеством наборов реагентов для выявления оспы обезьян.

"В России продолжает действовать комплекс мероприятий по снижению рисков завоза и распространения оспы обезьян, в том числе сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе", – заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что эксперты Федерального медико-биологического агентства разработали вакцину против оспы обезьян. Уточнялось, что доклинические испытания еще проводятся.

Глава ведомства Вероника Скворцова подчеркнула, что вакцина в ходе испытаний продемонстрировала высокую иммуногенность и безопасность. Кроме того, специалисты отметили отсутствие побочных эффектов при ее применении, в отличие от вакцины от натуральной оспы.

До этого Всемирная организация здравоохранения отметила, что число случаев инфицирования обезьяньей оспой в мире превысило 50 тысяч. По данным на 31 августа, число подхвативших данное заболевание составляет 50 496 человек.

