Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт в час пик

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт в часы пик. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса столицы.
В ведомстве подчеркнули, что движение в городе плотное – заторы на 09:40 оцениваются в 6 баллов. Сложнее всего проехать на МКАД в районе Волоколамского шоссе, ТТК на Нижегородской эстакаде, Рязанском проспекте и Ленинградском шоссе в сторону центра.
Также затруднено движение в районе перекрытий.
Помимо этого, движение осложняют низкие скорости и аварии, вызванные непогодой – по прогнозам синоптиков, до конца дня в городе местами будет дождь.
"Рекомендуем отказаться от поездок на личном автомобиле в часы пик в районы перекрытий. Воспользуйтесь городским транспортом. Просим быть внимательнее, соблюдайте скоростной режим и дистанцию", – подчеркнули в Дептрансе.
Ранее столичные власти призвали водителей с началом нового учебного года быть аккуратнее на дорогах. В Дептрансе отмечали, что автомобилистам нужно брать во внимание и то, что после длительных каникул не все школьники привыкли к учебному ритму и не все помнят о важности соблюдения правил безопасности на дороге.
Помимо этого, сообщалось, что большинство детей начинают ездить в школу самостоятельно, не всегда соблюдая принципы безопасного поведения на дороге.
Заторы в Москве достигли отметки 9 баллов
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