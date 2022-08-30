Москвичей предупредили об увеличении числа машин на дорогах к середине сентября

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Москвичей предупредили о росте числа машин на дорогах к середине сентября. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".
"В столицу строго по календарю возвращается не только прохлада, но и рост количества машин. Уже сейчас на дорогах три миллиона авто – ожидаем до 8 баллов", – говорится в сообщении.
В столичном Дептрансе напомнили, что жители Москвы начинают возвращаться с дач, а дети – готовиться к учебе. Так, из-за этого к середине первого месяца осени число машин вырастет на 4%, а это плюс 120 тысяч автомобилей.
Среди наиболее загруженных направлений в Дептрансе назвали:
Ранее столичные власти призвали водителей с началом нового учебного года быть аккуратнее на дорогах. В Дептрансе отмечали, что автомобилистам нужно брать во внимание и то, что после длительных каникул не все школьники привыкли к учебному ритму и не все помнят о важности соблюдения правил безопасности на дороге.
Помимо этого, сообщалось, что большинство детей начинают ездить в школу самостоятельно, не всегда соблюдая принципы безопасного поведения на дороге.
Загруженность столичных дорог достигла 8-балльной отметки
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