Москвичей предупредили об увеличении числа машин на дорогах к середине сентября

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Москвичей предупредили о росте числа машин на дорогах к середине сентября. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".

"В столицу строго по календарю возвращается не только прохлада, но и рост количества машин. Уже сейчас на дорогах три миллиона авто – ожидаем до 8 баллов", – говорится в сообщении.

В столичном Дептрансе напомнили, что жители Москвы начинают возвращаться с дач, а дети – готовиться к учебе. Так, из-за этого к середине первого месяца осени число машин вырастет на 4%, а это плюс 120 тысяч автомобилей.

Среди наиболее загруженных направлений в Дептрансе назвали:



Варшавское шоссе в сторону области;

Ленинградское шоссе в центр и область;

Ярославское шоссе в центр;

Щелковское шоссе в область.

При этом, как уточняется, в августе было меньше машин, а средний балл держался на уровне 6. Средняя скорость была на 3% выше, чем в прошлом году.

Ранее столичные власти призвали водителей с началом нового учебного года быть аккуратнее на дорогах. В Дептрансе отмечали, что автомобилистам нужно брать во внимание и то, что после длительных каникул не все школьники привыкли к учебному ритму и не все помнят о важности соблюдения правил безопасности на дороге.

Помимо этого, сообщалось, что большинство детей начинают ездить в школу самостоятельно, не всегда соблюдая принципы безопасного поведения на дороге.

