Праздничные салюты по случаю 875-летия Москвы пройдут на 23 площадках

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Праздничные салюты по случаю 875-летия Москвы дадут на 23 городских площадках в субботу, 10 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"10 сентября москвичи и гости столицы смогут полюбоваться праздничными фейерверками с 23 точек запуска. В 21:00 в честь Дня города прогремит более 30 тысяч залпов", – говорится в сообщении.
Ожидается, что наиболее популярными точками традиционно станут Москворецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе, Парк Горького, акватория Москвы-реки в районе Печатники, Таганский парк и улица Кадырова в районе Южное Бутово.
Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что с 9 по 11 сентября в столице пройдет фестиваль по случаю празднования Дня города.
Фестивальные площадки будут работать по всей Москве, на них пройдут концерты, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия. Большая программа предусмотрена в этом году на ВДНХ.
Москву украсят свыше 4,3 тыс флагов и декоративных конструкций в честь Дня города
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