Эксперты рассказали, как выбрать груши

Существуют летние, осенние и зимние сорта груш. Импортные поставщики фруктов – Турция, Белоруссия, ЮАР, Чили, Аргентина. Как понять, что купленная груша на самом деле спелая и сочная?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.