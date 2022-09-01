Собянин упростил подачу заявлений на компенсации за оплату детских садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял решение об упрощении подачи заявлений, направленных на компенсацию части родительской платы в детских садах. Об этом сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Постановление по данному вопросу было подписано мэром.

"Во-первых, предусмотрена новая функция онлайн-проверки корректности введенных банковских реквизитов, включая номер расчетного счета по логическому ключу Центробанка России", – говорится в сообщении.

Кроме того, заявители смогут воспользоваться функцией автоматического заполнения полей. В результате внесенных изменений можно также не указывать полное наименование банка, а оставить только его БИК.

Подобные изменения в порядке оформления заявлений помогут сократить количество ошибок и дальнейших отказов, которые ранее получали 5% родителей.

Подать заявление о смене банковских реквизитов теперь можно будет в онлайн-формате.

"Напомним, что размер компенсации части родительской платы зависит от количества детей в семье: на первого ребенка – 20%, на второго – 50%, на третьего и последующих детей – 70%", – сообщили в пресс-службе.

Ранее заявления на компенсацию денежных средств можно было подать в бумажном виде в организации. С 2021–2022 учебного года у родителей появилась возможность оформить его в дистанционном формате на портале мэра и правительства Москвы.

По данным пресс-службы, с начала перевода услуги в онлайн-формат, ей воспользовались более 50 000 тыс раз.

До этого в СМИ сообщали, что программу материнского капитала в РФ могут сделать бессрочной, а его размер на второго ребенка увеличить до 933 тысяч рублей. По данным издания, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 30 августа. По данным главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, меры помогут решить ряд вопросов, в том числе увеличить рождаемости в стране.