Программу маткапитала в России предложили сделать бессрочной

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Программу материнского капитала в России предлагают сделать бессрочной, а его размер на второго ребенка увеличить до 933 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 30 августа. Авторы инициативы – депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду".

Как рассказал газете глава фракции Сергей Миронов, проект направлен на решение демографической проблемы в России. Он считает, что данные меры позволят повысить уровень рождаемости.

"Согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом случае общая численность населения снизится со 146,706 миллиона человек в начале 2020 года до 134,277 миллиона человек к началу 2036 года", – сказал депутат.

Также отмечается, что парламентарии предлагают установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 миллиона рублей.

Ранее первый заместитель руководителя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая выступила с инициативой списывать ипотеку при рождении третьего ребенка. По ее мнению, что такая мера была бы решением проблемы для семьи.

