В ГД предложили списывать ипотеку при рождении третьего ребенка

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Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая выступила с инициативой списывать ипотеку при рождении третьего ребенка, сообщает РИА Новости.

"А почему бы при рождении второго, третьего ребенка не списывать с семьи часть вот этого ипотечного кредита. Чтобы, например, при рождении третьего ребенка ипотека бы закрывалась – можно", – отметила парламентарий.

Она уточнила, что такая мера была бы решением проблемы для семьи.

"Вероятно, это получится даже больше чем миллион, но это совершенно конкретная помощь, которая не уйдет направо, налево", – заключила Буцкая.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи смогут подать заявку на получение субсидии по ипотеке на портале госуслуг. Отмечалось, что выплатой можно воспользоваться для погашения ипотеки, которая была выдана на приобретение жилья в строящемся доме, новостройках или на вторичном рынке, покупку и строительство дома, земельного участка под ИЖС, а также другие цели, предусмотренные программой.

