ФСБ задержала крымских медиков, которые подделывали сертификаты о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму врачей, которые подделывали COVID-сертификаты о прививках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ РФ по региону.

По данным ведомства, один из задержанных собирал документы и искал людей, которые за деньги хотели, чтобы их информация о прививке против коронавируса без фактического ее проведения была внесена в Единую госинформсистему в сфере здравоохранения.

Другой работник, как уточнили в ФСБ, нелегально получал логины и пароли для входа в данную систему и вносил сведения граждан о якобы проведенной вакцинации.

"Общее количество граждан, незаконно получивших сертификаты о вакцинации, составило более 3,5 тысячи человек", – уточнили в ведомстве.

Подобные незаконные действия были пресечены представителями ФСБ и МВД. В настоящее время заведено уголовное дело по части 4 статьи 274.1 Уголовного кодекса России. Задержанным может грозить до 8 лет тюрьмы.

Ранее подпольную фабрику по штамповке сертификатов о вакцинации от коронавируса выявили сотрудники Следственного комитета в подмосковной Электростали.

Отмечалось, что большинство участников преступной схемы искали потенциальных клиентов в интернете, а их помощники имели доступ к системам государственного учета, куда вносили ложные сведения о сделанной прививке. Клиентам на руки выдавали фиктивные документы.

