ФСБ задержала крымских медиков, которые подделывали сертификаты о вакцинации от COVID-19

16:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму врачей, которые подделывали COVID-сертификаты о прививках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ РФ по региону.
По данным ведомства, один из задержанных собирал документы и искал людей, которые за деньги хотели, чтобы их информация о прививке против коронавируса без фактического ее проведения была внесена в Единую госинформсистему в сфере здравоохранения.
Другой работник, как уточнили в ФСБ, нелегально получал логины и пароли для входа в данную систему и вносил сведения граждан о якобы проведенной вакцинации.
"Общее количество граждан, незаконно получивших сертификаты о вакцинации, составило более 3,5 тысячи человек", – уточнили в ведомстве.
Подобные незаконные действия были пресечены представителями ФСБ и МВД. В настоящее время заведено уголовное дело по части 4 статьи 274.1 Уголовного кодекса России. Задержанным может грозить до 8 лет тюрьмы.
Ранее подпольную фабрику по штамповке сертификатов о вакцинации от коронавируса выявили сотрудники Следственного комитета в подмосковной Электростали.
Отмечалось, что большинство участников преступной схемы искали потенциальных клиентов в интернете, а их помощники имели доступ к системам государственного учета, куда вносили ложные сведения о сделанной прививке. Клиентам на руки выдавали фиктивные документы.
В России продолжат выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19
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