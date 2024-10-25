Бойцы СВО в отпуске смогут получать медпомощь в любой поликлинике или больнице

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Военнослужащие, находящиеся в отпуске, смогут получать медицинскую помощь в любой удобной государственной больнице или поликлинике, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подготовлено по инициативе Минобороны и при поддержке Минздрава, а принято по поручению президента РФ. Оно будет действовать на время проведения спецоперации.

В правительстве напомнили, что ранее военные в связи с отсутствием у них полисов обязательного медицинского страхования, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медпомощью только в ведомственные госпитали Минобороны, которые есть не во всех регионах страны.

"Подписанное постановление позволит повысить доступность медицинской помощи для нуждающихся в ней военнослужащих", – говорится в сообщении.

Ранее замминистра обороны РФ Анна Цивилева заявила, что социальную поддержку участников спецоперации на Украине нужно вывести в России на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации и протезирования.

По ее словам, планируется выстроить бесшовное взаимодействие структур, чтобы обеспечить комплексную соцподдержку военных, а после их демобилизации – реабилитацию и адаптацию к мирной жизни при поддержке "Защитников Отечества".