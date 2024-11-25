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25 ноября, 14:15

Происшествия

Пожар произошел в ЖК "Зиларт" на улице Архитектора Щусева

Пожар произошел в ЖК "Зиларт" на улице Архитектора Щусева

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Телезрители сообщили, что в настоящее время ведется тушение пожара на улице Архитектора Щусева, где, по предварительным данным, огонь охватил три этажа одного из корпусов жилого комплекса "Зиларт". Пока подробностей от официальных служб нет.

Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте фото и видео в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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