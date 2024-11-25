Пожар произошел в ЖК "Зиларт" на улице Архитектора Щусева

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Телезрители сообщили, что в настоящее время ведется тушение пожара на улице Архитектора Щусева, где, по предварительным данным, огонь охватил три этажа одного из корпусов жилого комплекса "Зиларт". Пока подробностей от официальных служб нет.

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