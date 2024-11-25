Площадь пожара в промзоне на юге Москвы выросла до 2,5 тыс "квадратов"

Площадь пожара в промзоне на юге Москвы в доме 11, строении 44, на Промышленной улице выросла до 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС РФ по Москве в своем телеграм-канале

Как рассказали там, быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка в здании. На складе, где происходит пожар, хранится фреон в баллонах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"Раздаются хлопки. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", – добавил собеседник агентства.

По данным источника Агентства "Москва" в экстренных службах, в здании происходят частичные обрушения. На помощь сотрудникам МЧС направлен пожарный вертолет Ка-32.

Прокуратура Нагатинского района проводит проверку для выяснения причин возгорания на складе.

Ранее пожарные установили, что очаг возгорания находится на втором этаже двухэтажного здания. Тушение затрудняется отсутствием источников воды поблизости. Кроме того, существует угроза распространения огня на соседние строения.

Днем 25 ноября возгорание произошло в жилом доме в подмосковном Жуковском. Изначально огонь охватил балкон на 12-м этаже, а спустя время пламя перекинулось на квартиры на 12-м и 13-м этажах. Сотрудники экстренной службы спасли 6 человек. Еще 33 человека, проживающих в доме, эвакуировались самостоятельно.